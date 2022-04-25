مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24.. لذيذ وزومبا يخسران المسابقة الرابعة

شهدت مسلسل في بيتنا الروبوت 2 الحلقة 24 المسابقة الرابعة بين روبوت سامح ويوسف، والتي انتهت بهزيمة لذيذ وزومبا في الجولة الأولى بسبب الهاكر فيروس.

يوسف يخسر المسابقة الروبوت الرابعة

ومع بداية الجولة الثانية من المسابقة الرابعة يبدأ الروبوت لذيذ وزومبا في الإجابة بشكل غريب، وعندما يسألهما يوسف، يخبرانه بأن هناك شخص آخر يتحكم فيهم، فيبدأ في إغلاقهما، خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني.

يخسر يوسف مسابقة الروبوت الرابعة، بسبب الهاكر، ويغلق نظام عمل الروبوت لذيذ وزومبا، ويتصل بزوجته ليسألها عن موقف زومبا معها، اليوم، فتخبره أنها كانت غريبة، إذ أنها الخادمة نبوية بسرقة مصوغات سارة.

ويسأل يوسف زوجته سارة عن عامل الغاز الذي جاء صباح، اليوم، فتخبره أنها لا تعرفه، فيفهم ما حدث، ويطلب منها أن تبقي الخادمة نبوية لأن الأمر كله خدعة.

وفي نفس الوقت يتصل «فيروس» الهاكر على سامح ويهنئه بالفوز على يوسف، ويغلق معه الخط بسبب إلقاء الشرطة القبض عليه.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساء، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.