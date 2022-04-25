مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24.. خسارة يوسف والقبض على «فيروس»

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24 العديد من المواقف الكوميديا بسبب نجاح المهندس سامح في اختراق نظام عمل لذيذ وزومبا، واستغلال هذا في المسابقة الجديدة.

ملخص مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24

وبدات أحداث حلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، بسيطرة الهاكر «فيروس» على الروبوت لذيذ، الذي استغل وجوده في اجتماع مع يوسف، وبدأ يطلب منه تشغيل أغاني مهرجانات، ثم أغاني أم كلثوم.

كما يسيطر فيروس على الروبوت زومبا، ويجعلها تتهم نبوية الخادمة بأنها سرقت مصوغات سارة، وينتهي الأمر بطردها من المنزل.

يذهب يوسف مع الروبوت لذيذ وزومبا إلى المسابقة الرابعة ضد الروبوت متين الذي يملكه سامح، وتنتهي الجولة الأولي بخسارة لذيذ وزومبا، ومع بداية الجولة الثانية يكتشف يوسف ما حدث ويغلق أنظمة العمل الخاصة بالروبوتات.

يتصل يوسف بزوجته سارة ويخبرها بخسارته في المسابقة الرابعة، وأنه اكتشف اختراق نظام عمل الروبوت لذيذ وزومبا، وأنه يشك في عامل الغاز الذي أحضرته صباح اليوم، فتخبره أنها لا تعلم بوجود عامل في المنزل، ويطلب منها أن تبقي نبوية لأن الأمر كله خدعة.

وتنتهي أحداث حلقة اليوم من المسلسل بقيام فيروس بالاتصال بسامح، وتهنئته على الفوز، لكن تدخل الشرطة وتلقي القبض عليه.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.