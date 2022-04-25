بائعة خضار: بشتغل من 25 سنة وبصرف على 7 أيتام.. نفسي أقابل الرئيس السيسي

استضافت حلقة جديدة من برنامج «على باب الله» المذاع على تليفزيون الوطن خلال شهر رمضان المبارك ومن تقديم الإعلامي حسن محفوظ، بائعة خضار من محافظة الفيوم وتعمل في القاهرة منذ 25 عاما.

وطلب مقدم البرنامج من بائعة خضراوات أن يأخذ بعضا من منتجاتها ولكنه سيعود إليها ويسدد ثمنها بعد ذلك، لترحب السيدة قائلة «خد اللى أنت عاوزه يا ابني مايهمكش حاجة، وعندي كوسة وبطاطس وبصل وكل حاجة تحتاجها».

كرم ربنا.. وحلمي أقابل الرئيس

«الكرم عند الله.. وكل المصريين جدعان مش أنا بس، ولو مجيتش تاني الله يسامحك أنت زي ابني وبألف هنا وشفا على قلبك» كان رد السيدة البائعة على مقدم برنامج «على باب الله»، وسألها عن سبب عطائها برغم حاجتها «ربنا كريم وبيكرمنا كلنا وكلنا بناخد من بعضنا، بس نفسي أقابل سيادة الرئيس أمنية حياتي.. الناس بتيجي تاخد اللى هي عاوزاه وأنا بسيبها على الله».

مكافحة من الفيوم في القاهرة وتنفق على 7 أيتام

وعن قصة كفاحها قالت السيدة إنها من مركز إطسا محافظة الفيوم وتقيم في القاهرة في غرفة وصالة، وتبدأ عملها من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء، ولديها 7 أبناء أيتام، وتعمل منذ 25 عاما وتنفق عليهم، «اشتغلت في البيوت لحد ماتعبت وعملت عملية في إيدي وبقى صعب أشيل حاجة تقيلة، ومكملة شغل عشان أعيش بشرف وما أمدش إيدي لحد ولا أقول لله يا محسنين».

وقدم برنامج على باب الله مبلغا ماليا للسيدة بائعة الخضراوات لمساعدتها على المعيشة والإنفاق على أبنائها.