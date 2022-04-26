عاجل.. توجيه رئاسي باستكمال سداد مديونية عدد من الغارمين والغارمات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية.

قال الرئيس خلال حديثه بحفل إفطار الأسرة المصرية، إن خطواتنا كانت ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة.

وذكر السيسي، أن دعم الاشقاء العرب في عام 2013 وما بعدها ساهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.

وأضاف «السيسي»، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، وذلك حسبما ذكرت قناة «extra news»، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مقر إفطار الأسرة المصرية السنوي، الذى يشارك فيه عدد كبير من الوزراء والسياسيين والمسؤولين والمواطنين.