شهامة مينا تنقله من برنامج «حياة كريمة» للجلوس بجوار الرئيس في إفطار الأسرة المصرية

ظهر الشاب مينا أحد أبطال حياة كريمة، بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي، حرصا على تجسيد مفهوم المواطنة، والحفاظ على الهُويّة المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية.

بطولة الشاب مينا في برنامج حياة كريمة

وكان الشاب مينا ظهر خلال إحدى حلقات برنامج حياة كريمة، عندما أوقفه مذيع البرنامج أيمن مصطفى، وطلب منه أن يوصله هو والدته إلى شركته لكنه لا يمتلك الأجرة، ليكون الرد عليه «إركب هوصلك»، وعندما جاء شخص آخر يطلب من مينا أن يركب معه، رفض وقال له إنه مشغول، ولم يتردد الشاب في هذا القرار ثانية.

وتخرج مينا في كلية التجارة، ولم يوفق في العمل بشهادته العلمية، فقرر أن يحول سيارته الملاكي إلى تاكسي، وعندما سأله مقدم البرنامج عن سبب رفضه توصيل الزبون الذي يمتلك المال ليدفع له الأجرة، كان رده: «لأ ده مش رزقي، انت رزقي، لما هوصلك ربنا ممكن يديني حاجة تانية، وممكن بسبب دعاء أمي ألاقي حد في آخر اليوم ركب معايا، راح مشوار وقالي رجعني، وفي أيام بحرق بنزين على الفاضي، وبشكر ربنا إني لسه بصحتي».

وبعد مرور حوالي 20 دقيقة ظهرت شهامة مينا أخد أبطال حياة كريمة للمرة الثانية على التوالي، عندما شاهد سائق تاكسي آخر يوبخ رجلا مسنا، لأنه لا يملك ثمن الأجرة، وتدخل مينا على الفور وقام بدفع الأجرة، ولم يكتفي بذلك بل قام باصطحاب الرجل المسن مع في التاكسي ليقوم بتوصيله بالمجان قائلا له: «حقي عند ربنا، في ميزان حسناتنا»، ليرد عليه المسن: «أنت محتاج القرش»، وأجابه مينا: «أنا محتاج ربنا، أنا محتاج ربنا أكتر».

مبادرة حياة كريمة

وكان برنامج حياة كريمة كافأ الشاب مينا بعلاج شقيقه، بعد أن علم منه معدو البرنامج أنه ينفق على علاج شقيقه هو ووالده، فكان رد مينا على مقدم برنامج حياة كريمة عندما عاد إليه: «عاوز ربنا يشفي أخويا ويكافئ ماما في صحتها، ولما بابا يكبر في السن، محدش ضامن حاجة، ممكن يحصل معاه نفس الموقف، أنا كسبان حاجات كتير مش لازم أقولك عليها، هروح وأنا مرضي، واللي يعرف يعمل حاجة في البلد دي وميعملهاش ربنا مش هيسامحه».