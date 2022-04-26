عماد رشاد: «أحلام سعيدة» يناقش مشكلات موجودة فى المجتمع.. و«يسرا» فنانة حقيقية

أبدى الفنان عماد رشاد، سعادته للمشاركة فى موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «أحلام سعيدة» ويجسّد من خلاله شقيق الفنانة يسرا، وظهوره ضيف شرف فى مسلسل «يوتيرن» وتجسيده شخصية والد الفنان أيمن القيسونى، ويطل من خلالهما بروح كوميدية خفيفة.

قال «رشاد» لـ«الوطن» إن «أحلام سعيدة» يعد أول تعاون يجمعه مع الفنانة يسرا، حيث لم يسبق لهما المشاركة معاً فى أعمال فنية «إحنا أصدقاء على مستوى الأسرة من زمان جداً، ومع ذلك لم نلتقِ فى أى عمل فنى، لكن الحمد لله اشتغلنا مع بعض فى أحلام سعيدة فى أول تعاون بيننا».

وأشار إلى أنه يلعب شخصية «صالح» فى «أحلام سعيدة»، شقيق «يسرا»، ويمتلكون مزرعة كبيرة هو المسئول عنها، ويمر بتحولات كثيرة فى العلاقة، خصوصاً أنه قريب من والده وعلاقته به كانت جيدة، بعكس والدته التى تخلت عنه وشقيقته وهما طفلان للسفر إلى الخارج، أما شقيقته فعلاقتها بالوالدة جيدة، ولكن علاقتها بالأب سيئة جداً.

وأوضح أنه رغم علاقته الطيبة مع النجمة يسرا فى الواقع، إلا أنه خلال الأحداث يقع بينهما كثير من المشكلات، واتهامها الدائم له بأنه سبب الأزمات التى تتعرّض لها وأنه يسعى للتخلص منها وقتلها «ومحدش عارف أنا ظالم ولا مظلوم، وهل فعلاً أنا مش باسأل فيها، ولا باعمل علشانها كل حاجة حلوة».

واستطرد قائلاً: «الفنانة يسرا سيدة جميلة وحقيقية وليست مصطنعة، وملتزمة جداً داخل لوكيشن التصوير، لا تتعالى بنجوميتها على أحد، بعكس بعض الأجيال الجديدة، ولكن هى تشعر معها بأنها مبتدئة وليست نجمة كبيرة، هى أول فنانة تأتى إلى مكان التصوير، وتحترم مواعيدها تماماً، وآخر شخصية تغادر المكان، حريصة على الحضور والمشاركة مع الجميع، ملتزمة لأقصى درجة، ما شاء الله عليها تهتم بكل التفاصيل فى العمل حتى لو كانت صغيرة، وتشعر بالمسئولية إزاء الجميع».

وأوضح أن ما يميز مسلسل أحلام سعيدة، تناوله لمشكلات مجتمعية بطريقة لايت كوميدى، وهو من عشاق الكوميديا واستخدامها فى المعالجة الدرامية، وبالتحديد مرحلة عمرية لعدد من السيدات، سواء المتزوجة، أو المطلقة، أو التى لم يسبق لها الزواج ووصولها إلى سن الـ40، من خلال عدد من النجمات، أبرزهن يسرا، وغادة عادل، ومى كساب، بخلاف مشكلات أزمة منتصف العمر بطرق مختلفة، حسب كل أزمة تعيشها بطلات العمل.

وأشار إلى أن مثل هذه المشكلات موجودة بالفعل فى المجتمع «مش شرط تكون نسخة بالكربون، ولكن موجودة فى الحياة وفوق ما نتخيله كمان من مشكلات تعانى منها الستات»، متابعاً: الاهتمام بالمرأة فى الدراما يعد أمراً طبيعياً ومهماً، باعتبارها نصف المجتمع والجزء الأهم، خصوصاً أنها مسئولة عن البيت وتنشئة الجيل الجديد اللى طالع وكل حاجة فى الحياة، وبالتالى دورها فى المجتمع إيجابى، ومن ثم يجب الاهتمام بها والقضايا التى تؤرّقها بهدف دعمها ومساندتها».

وعن ظهوره ضيف شرف فى مسلسل «يوتيرن»، مع ريهام حجاج وتوفيق عبدالحميد وأيمن قيسونى، قال عماد رشاد، إن ظهور الفنان ضيف شرف فى الدراما، مسألة مهمة وليس مجرد ظهور مشرّف، ولكن الوجود يكون له هدف ومبرر فى العمل الفنى.