عماد رشاد عن يسرا في مسلسل أحلام سعيدة: ملتزمة ولا تتعالى بنجوميتها

قال الفنان عماد رشاد، إن أهم ما يميز مسلسل أحلام سعيدة، تناوله لمشاكل مجتمعية بطريقة كوميدية، وبالتحديد خلال المراحل العمرية المختلفة لعدد من السيدات، سواء المتزوجة أو المطلقة أوالتي لم يسبق لها الزواج ووصولها لسن الـ40، من خلال عدد من النجمات أبرزهن يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، بخلاف مشاكل أزمة منتصف العمر بطرق مختلفة حسب كل أزمة تعيشها بطلات العمل.

عماد رشاد: يسرا لا تتعالى بنجوميتها على أحد

وقال عماد رشاد، الذي يجسد شخصية شقيق يسرا في مسلسل حلام سعيدة، إن مثل هذه المشاكل موجودة بالفعل في المجتمع «مش شرط تكون نسخة بالكربون، ولكن موجودة في الحياة وفوق ما نتخيله كمان من مشاكل تعاني منها الستات».

وتابع: «الاهتمام بالمرأة في الدراما يعد أمرًا طبيعيًا ومهمًا، باعتبارها نصف المجتمع والجزء الأهم، خاصة أنها مسؤولة عن البيت وتنشئة الجيل الجديد اللي طالع وكل حاجة في الحياة، وبالتالي دورها في المجتمع إيجابي، ومن ثم يجب الاهتمام بها ومناشة القضايا التي تؤرقها بهدف دعمها ومساندتها».

وفي تصريحاته لـ«الوطن» استطرد «رشاد» قائلًا، «الفنانة يسرا، سيدة جميلة وحقيقية ليست مصطنعة، وملتزمة جدًا داخل لوكيشن التصوير، لا تتعالى بنجوميتها على أحد، بعكس بعض الأجيال الجديدة، تشعر معها بأنها مبتدئة وليست نجمة كبيرة، هى أول فنانة تأتي إلى مكان التصويرفي لوكيشن أحلام سعيدة، وتحترم مواعيدها تمامًا، وآخر شخصية تغادر من المكان، وهي حريصة على الحضور والمشاركة مع الجميع، ملتزمة لأقصى درجة، ما شاء الله عليها تهتم بكل التفاصيل في العمل حتى لو كانت صغيرة، وتشعر بالمسؤولية إزاء الجميع».

ضيف شرف في مسلسل يوتيرن

وعن ظهوره ضيف شرف في مسلسل يوتيرن، مع ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وأيمن القيسوني، قال عماد رشاد، إن ظهور الفنان ضيف شرف في الدراما، مسألة مهمة وليس مجرد ظهور مشرف، ولكن التواجد يكون له هدف ومبرر في العمل الفني.