عماد رشاد عن مسلسل أحلام سعيدة: أول عمل يجمعني بـ يسرا رغم صداقتنا

أبدى الفنان عماد رشاد، سعادته للمشاركة في موسم دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل أحلام سعيدة، ويجسد من خلاله شخصية شقيق الفنانة يسرا، بخلاف ظهوره كضيف شرف في مسلسل يوتيرن، إذ يلعب دور والد الفنان أيمن قيسوني، ويطل من خلالهما بروح كوميدية خفيفة.

صداقة عائلية تجمعه بالفنانة يسرا

وقال «رشاد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مسلسل أحلام سعيدة أول تعاون يجمعه بالفنانة يسرا، إذ لم يسبق لهما المشاركة سويًا في أعمال فنية «إحنا أصدقاء على مستوى الأسرة من زمان جدًا، ومع ذلك لم نلتق في أي عمل فني، لكن الحمدلله اشتغلنا مع بعض في أحلام سعيدة في أول تعاون بيننا».

وأشار عماد رشاد إلى أنه يلعب شخصية صالح في مسلسل أحلام سعيدة، شقيق يسرا، ويمتلكان مزرعة كبيرة وهو المسؤول عنها، ويمر بتحولات كثيرة في العلاقة، خصوصًا أنه قريب من والده وعلاقته به كانت جيدة، بعكس والدته التي تخلت عنه وشقيقته وهم أطفال للسفر إلى الخارج، أما شقيقتي فعلاقتها بالوالدة جيدة، ولكن علاقتها بالأب سيئة جدًا.

شقيق يسرا في مسلسل أحلام سعيدة

وأشار إلى أنه بالرغم من علاقته الطيبة مع النجمة يسرا في الواقع، إلا أنه خلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة تقع بينها كثير من المشكلات، واتهامها الدائم له بأنه سبب الأزمات التي تتعرض لها وأنه يسعى للتخلص منها وقتلها «ومحدش عارف أنا ظالم ولا مظلوم، وهل فعلًا أنا مش بسأل فيها، ولا بعمل عشانها كل حاجة حلوة».

مسلسل أحلام سعيدة، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف.