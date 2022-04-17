عماد رشاد يتخلى عن شقيقته يسرا في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16

أحداث مشوقة شهدها مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16، والتي بدأت بمشهد «فلاش زباك» ظهرت خلاله «فوزية» والدة كل من «ديدي» وتلعب دورها يسرا وشقيقها «صالح» ويجسد شخصيته عماد رشاد، وهي تجلس في شرفة غرفتها بالمصحة النفسية في فرنسا، وتدون مذكراتها وخطابتها لأبنائها.

وبالتزامن مع عرض الحلقة كثرت عمليات البحث عن مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16، والتي نستعرض أبرز أحداثها في السطور التالية.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16

وتوالت المشاهد في الحلقة السادسة عشر من مسلسل أحلام سعيدة باستقبال «صالح» لطرد أرسل له من مقر المصحة النفسية في فرنسا، والتي كانت تعيش بها والدته حتى الممات.

عماد رشاد يعثر على مذكرات والدته

وسرعان ما قام «صالح» بفتح الطرد واكتشاف ما بداخله، ليفاجأ بإرسال مدير المصحة النفسية مجموعة من مقتنيات والدته القديمة، وذلك بسبب هدم البناء القديم للمكان، ومن بين تلك المقتنيات الخاصة، يعثر عماد رشاد على مذكرات والدته والخطابات التي دونتها له وشقيقته بخط يدها، ما يثير عاطفته وينهمر في البكاء بعد تذكره لوالدته والأزمات التي كانت بينهما قبل رحيلها.

وعلى نحو آخر يرفض «صالح» مساعدة شقيقته «ديدي» في تكاليف عمليتها الجراحية، بسبب غضبه مما فعلته به مسبقا من أزمات كبرى.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

يشارك في بطولة العمل كل من يسرا، غادة عادل، عماد رشاد، مي كساب، شيماء سيف، وتأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.