أشرف ثابت: قرارات السيسي في إفطار الأسرة المصرية تعزز الديمقراطية

أشاد النائب أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي جاء رأسها الدعوة إلي إدارة حوار سياسي وطني، ومنها أيضاً تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي.

قرارات الرئيس السيسي تعزيز الديمقراطية

وأضاف «ثابت»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هذه قرارات الرئيس اليوم في حفل إفطار الأسرة المصرية تسهم في تعزيز الديمقراطية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو الملف الذي تعمل عليه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

دور التنسيقية في الحوار السياسي الوطني

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلعب دوراً كبير ومهم في إدارة الحوار بين مختلف القوى السياسية، والذي أعلن الرئيس عن إطلاقه اليوم خلال إفطار العائلة المصرية، مستكملاً: «كلنا سعداء بهذه القرارات التي ستدفع المجال العام لمزيد من الانفتاح وستشجع كافة القوى الوطنية على المشاركة في صناعة المستقبل لمصر».

حفل إفطار العائلة المصرية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حضر اليوم حفل إفطار العائلة المصرية، والذي حضر فيه كافة القوى السياسية، كما حضر العديد من الشخصيات العامة والقيادات السياسية، وحضر البابا تواضروس الثاني، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من القرارات الهامة، ومنها تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، والدعوة إلي إدارة حوار سياسي وطني، وتشجيع الصناعة المحلية.