«اتحاد المستثمرين» يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم القطاع الخاص

رحب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المصريين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى الحكومة بضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بما يعادل الـ 10 مليارات دولار سنويا.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالإعلان عن برنامج يسمح بمشاركة القطاع الخاص المصري في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات.

وأضاف الرئيس، اليوم الثلاثاء، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه تم تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها؛ لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي.

فتح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص

وأكد محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية توجيهات الرئيس، إلى الحكومة بفتح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أنه قد آن الأوان أن يشارك القطاع الخاص الدولة في الهموم والأزمات الاقتصادية مشاركة حقيقية.

تنفيذ توجيهات الرئيس

وطالب رئيس اتحاد المستثمرين، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بحذافيرها حتى نعبر الأزمة الحالية الناتجة من الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفًا «كلنا نعلم أن الحكومة ليس لديها دخل بالأزمة الاقتصادية الحالية التي تعد أحد أبرز التداعيات الناجمة عن الحرب في أوروبا».

وأضاف «هلال»: «لكن على الحكومة بالعمل على القضاء على الروتين والبيروقراطية، خصوصًا أن رأس الدولة يطالبهم بدعم المستثمرين والمصنعين، مؤكدا أن المستثمرين يحملون العبء الأهم في الدولة بضرورة توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب التصدير إلى الخارج، بما يدفع إلى زيادة الحصيلة من العملات الأجنبية ورفع رصيد الاحتياطي المصري النقدي من العملات الأجنبي ليتخطى حدود الـ 45 مليار دولار كما كان قبل جائحة كورونا والحرب الروسية.