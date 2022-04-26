السيسي: «أزمات مصر كبيرة على أي رئيس وأي حكومة.. لكن مش كبيرة على المصريين».

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي «يا ترى ليه بلدنا النهاردة في ظل أزمات اخرى هنتكلم فيها برضه لكن انا عايز نقطة دي تبقى حاضرة لكل اللي حاضرين اللي معايا واللي مش معايا واللي بيتوافق معايا واللي مش بيتوافق معايا».

وأضاف الرئيس خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلًا: «الكلام ده أنا قولته للاعلاميين في لقاءنا، إحنا مش انتين إحنا واحد والكلام ده قلته في البداية لما طلبت للترشح للمسئولية دي، وقولت الموضوع الموجود في مصر كبير قوي كبير على أي رئيس وكبير على أي حكومة لكن مش كبير على المصريين».

الرئيس: 35 ألف تعد على الأرض الزراعية من 25 يناير لـ8 فبراير

وتابع: «أنا عايز اقولكم ان التصنيف الائتماني بتاع مصر تراجع 6 مرات في 2011 و2012 وحجم التعدي على الأرض الزراعية من 25 يناير لـ8 فبراير، 35 ألف تعد،ي وخلي بالك انت واقف في الميدان ومبتعرفش ايه اللي بيحصل في البلد، والبلد بتتخرب وبتضيع وبتتدمر بنوايا طيبة».

واستطرد: «انا بتكلم على أزمة صغيرة خالص تعرضت لها مصر أورقام صغيرة بالنسبة للواقع اللي بعد كده».