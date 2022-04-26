رئيس حزب الجيل يرحب بدعوة السيسي للحوار الوطني للقوى السياسية

رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بدعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني مع كل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز.

وأكد الشهابي أن دعوة الرئيس تأتي في وقتها تماما وسط تحديات سياسية واقتصادية يمر بها الوطن تتطلب تضافر كل الجهود المخلصة وتنشيط حياتنا الحزبية والسياسية والبرلمانية، بحيث يتراص الوطن بكل أحزابه وقواه السياسية لمواجهة تلك التحديات.

وأوضح رئيس «الجيل» أن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشهد مخاض نظام دولة جديد سينعكس على مصر والذي يتطلب أن تواجهه مصر بالوحدة والتكاتف وإعلاء مصلحة الوطن.

قرار السيسي يضيق الفجوة بين استيراد وإنتاج القمح

ومن ناحية أخرى، أشاد ناجي الشهابي بقرار الرئيس بمساعدة المزارعين وتقديم لهم كل أوجه الدعم المالية والخدمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، موضحا أن قرار الرئيس يجعلنا نضيق الفجوة بين إنتاجنا من القمح واستيرادنا منه، مشيرا إلى أن دعم الفلاح المصري لزراعة القمح هو الخطوة الأولى لتحقيق أملنا وحلمنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

تقديم السلع الغذائية المدعمة

وأشار رئيس حزب الجيل إلى إعلان الرئيس السيسي باستمرار تقديم معارض السلع الغذائية المدعمة للمواطن حتى نهاية العام.

وأكد أهميته للطبقات الفقيرة والمتوسطة، ودعا الرئيس إلى استمرار تقديم السلع الغذائية المدعمة طوال الأزمة الاقتصادية العالمية حتى لو استمرت لعام ثانٍ.