أمريكا: نعمل على تعزيز الأمن الغذائي حول العالم تزامنا مع الحرب

قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي، إنه رغم توقع الولايات المتحدة عدم مواجهة أي نقص في الغذاء نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، تعمل على تعزيز الأمن الغذائي حول العالم بشكل مستقل ومع الحلفاء، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال نائب السفير الأمريكي ريتشارد ميلز، لمجلس الأمن الدولي، إن الحرب في أوكرانيا قد تسبب نقصًا في الغذاء بفلسطين.

الحرب في أوكرانيا تسبب نقصًا في الغذاء بفلسطين

وقال ميلز لمجلس الأمن الدولي: «بسبب عدوان الرئيس بوتين غير المبرر ضد أوكرانيا، قد يتفاقم انعدام الأمن الغذائي أكثر في الأسابيع المقبلة بكل من غزة والضفة الغربية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى».

تقديم مساعدات ملموسة للأونروا

وتابع: «نشجع جميع الدول الأعضاء على تقديم مساعدة ملموسة بما في ذلك المساهمات المالية للأونروا؛ للمساعدة في تلبية احتياجات الفلسطينيين المعرضين للخطر».