خبير سياسات يتوقع نهاية حرب روسيا وأوكرانيا في 2023

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن روسيا وأوكرانيا دخلا في حرب الاستنزاف، وسط توقعات بانتهاء هذه الحرب بين البلدين في نهاية عام 2023، مبينا أن هناك استبعاد لاستخدام السلاح النووي من الغرب المؤيد لأوكرانيا، لكن لم يعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، عن موقفه من استخدام السلاح النووي لديه.

الحرب الاقتصادية على روسيا غير مجدية

أضاف «سنجر»، خلال استضافته في برنامج «حديث الأخبار» المذاع على فضائية «Extra News»، أن الحرب الاقتصادية على روسيا غير فعالة، لذا على الولايات المتحدة الأمريكية، التعامل بشكل آخر مع دول الخليج وفنزويلا، مبينا أن التطور في العلاقات السعودية الأمريكية، أصبح سلبيا، وغير مفهوم، وهذا يعد تخبط واضح في البيت الأبيض.

قرار الحرب بين البلدين فشل

وأوضح خبير السياسات الدولية، أن أوكرانيا تدفع ثمن نية الغرب هزيمة روسيا في هذه الحرب بين البلدين، من أجل كسرة شوكها، موضحا أن تصرفات السياسيين في هذه الأزمة بعيدة عن الرشد، وهذا أمر مخيف، لأن هذه الدولة تملك أسلحة نووية قوية.

ولفت إلى أنه بدأ في استشعار القلق، لأن تهديد هذه الحرب سيطول الجميع اقتصاديا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي كان عليه التكاتف في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، متابعا: «أنت متخيل ألمانيا وفرنسا بيدوروا على إزازة زيت، وهما مجتمع وفرة، وده بيأكد أن قرار الحرب فشل من الطرفين الأطلنطي والروسي».