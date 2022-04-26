أخبار حرب روسيا وأوكرانيا: موسكو تقصف خطوط شحن الأسلحة الغربية بكييف

تتصدر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعة أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت يومها الـ62، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم ضدهم من قبل القوات الأوكرانية، ورغم الحرب الدائرة التي دخلت شهرها الثالث إلا أنها ما زالت تحظى بجديد على المستوى الميداني والسياسي يوماً بعد يوم.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تتهم كييف بمنع إجلاء المدنيين

وكان من أبرز أخبار حرب روسيا وأوكرانيا هي الاتهامات التي وجهتها موسكو اليوم إلى السلطات الأوكرانية، بمنع السماح للمدنيين المتحصنين مع المقاتلين الأوكرانيين في مجمع آزوفستال الصناعي، بالخروج من المصنع المحاصر في ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، رغم إعلان الجيش الروسي وقف إطلاق النار والعمليات القتالية مؤقتا ًمن أجل إجلاء المدنين المحاصرين داخل المصنع.

وأعلن الجيش الروسي، في بيان له، منذ قليل، أنَّه في الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت جرينتس لم يستخدم أحد الممر الإنساني المقترح، وفقاً لما نقله موقع العربية.

وقال الجيش الروسي إنَّ سلطات «كييف» قوضت مرة أخرى بشكل وصفته بالمستهتر هذه العملية الإنسانية، متهم أوكرانيا بـ«اللامبالاة الصريحة» تجاه مصير مواطنيها، وخاصة الأطفال والنساء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان، أمس، أنَّها سوف تعلق القوات القتالية لفتح ممر إنساني للمدنين المحاصرين في مصنع أزوفستال الأوكراني بشكل مؤقت من الثانية ظهراً بتوقيت موسكو، موضحة أنَّ الأشخاص المسموح لهم بالخروج هم النساء والأطفال وموظفو المصنع.

قصف خطوط شحن الأسلحة

وتضمنت أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، قيام «موسكو» بقصف واستهداف خطوط شحن الأسلحة الأميركية والغربية بوسط أوكرانيا، وفقاً لما نقله موقع العربية.

واستهدفت «موسكو» خطوط الإمداد مع وصول أنظمة المدفعية الثقيلة والدبابات إلى أوكرانيا، في الوقت الذي حذرت من خطورة هذا الأمر وأنه سوف يؤدي إلى تصاعد النزاع في أوكرانيا، ويمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بالتلاعب في أي محادثات خاصة بعملية السلام بين البلدين في الأيام المقبلة، متهمة «كييف» بالتلاعب في محادثات السلام، مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث بعد يوم واحد من تصريح وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين خلال زيارتهما لكييف بإمكان صد أوكرانيا للعملية العسكرية الروسية.

وفيما يتعلق بأخبار حرب روسيا وأوكرانيا، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كييف بعرقلة محادثات السلام بين البلدين، مؤكداً إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة بشكل جدي قائلاً: «الأمر حقيقي، ولا يمكنك التقليل من شأنه».

«لافروف» يتهم «زيلينسكي» بالتظاهر

ولم يكتف «لافروف» بهذا الحد، موجهاً اتهامات إلى الرئيس الأوكراني بـ«التظاهر» بأنه يريد التفاوض، مردداً: «زيلينسكي ممثل جيد إذا نظرت له بإمعان، ستجد ألف تناقض».

وكان وزير الدفاع الأمريكي «لويد أوستن» أعلن خلال زيارته إلى كييف أمس عن نية العديد من الدول تقديم مدافع و ذخائر هاوتزر إضافية، فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أنَّ ببريطانيا تعتزم تقديم عدداً صغيراً من مدرعات «ستورمر» المزودة بأنظمة دفاع جوي صاروخية من طراز «ستارستريك».