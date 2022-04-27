أندريه زكي: قرارات الرئيس السيسي تتضمن رؤية عميقة للعمل العام

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور عدد من الرموز الوطنية، ورجال الدولة والمواطنين من كافة الأطياف المصرية.

القرارات تتضمن رؤية عميقة

وقال «زكي»، تعليقًا على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في إفطار الأسرة المصرية: «تتضمن القرارات رؤية عميقة، وصادقة ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والمدني».

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: «ما حققته القيادة السياسية في استقرار المجال العام، يشجع على تواجد أكبر للقطاع الخاص، ويحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشددًا على أن «القدرة على إدارة التنوع إحدى ظواهر صحة بنيان الدولة المصرية وتؤسس لحوار وطني سياسي مبدع».

تحقيق التقارب بين المصريين

ولفت إلى أن «تحقيق التقارب بين المصريين بجميع أطيافهم مهمة إنسانية وطنية شديدة الصعوبة كان حلمًا وأصبح واقعًا نعيشه».

وتابع: «كما نثمن قرار الرئيس باستكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حتى نهاية العام الجاري، والذي تشارك فيه الهيئة القبطية الإنجيلية مع 22 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية الخدمية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية وغيرها».