«حزب العدل»: الرئيس السيسي حريص على جمع المصريين بمختلف توجهاتهم

شارك النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل فى إفطار الأسرة المصرية اليوم، بدعوة من مؤسسة الرئاسة.

جمع شمل المصريين

وأشاد «إمام» بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جمع شمل المصريين، بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية والدينية في تلك المناسبة التي تأتي في شهر مبارك وأيام مبارك، معتبرًا أن كلمة الرئيس خلال الحفل تمثل خطوة جديدة نحو انطلاقة سياسية مختلفة خلال الفترة القادمة.

كما ثمن رئيس حزب العدل القرارات التي أعلنها الرئيس اليوم فى خطابه، وعلى رأسها تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس نفسه، مع التأكيد على حضور الرئيس المراحل النهائية منها.

الحوار السياسى

واختتم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ذلك التوجه الرئاسي يتماشى مع إيمان حزب العدل متمثلًا في قياداته وأعضائه أن الحوار السياسى هو السبيل الوحيد للاستقرار والانطلاق نحو المستقبل فى ظل جمهورية جديدة، يتطلع إليها المصريين تقوم على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان بكافة مكوناتها المدنية والاقتصادية والاجتماعية.