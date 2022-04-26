السيسي: دماء المصريين كانت ثمنا لتبقى مصرنا عزيزة وقادرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العهد بيني وبينكم منذ أن تشرفت بمهمة التي كلفت بها بأمر الشعب المصري العظيم هو عهد الصدق في القول، والإخلاص في العمل، والنوايا والتجرد من كل انتماء ، إلا الانتماء لله والوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.

الرئيس: كانت خطواتنا ثابتة في سبيل إنفاذ إرادة الأمة

وأضاف «السيسي»، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه في سبيل إنفاذ إرادة الأمة وتحقيق أحلام أبنائها كانت خطواتنا ثابتة، وراسخة، وعزيمتنا لا تلين، من أجل تحقيق البقاء والبناء، لمصرنا العزيزة، موضحًا أنه على مدار سنوات مضت، كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم.

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه كانت حملات التشكيك والتشويه ممنهجة ومكثفة، فكانت الإنجازات هي أبلغ رد عليها، كان الإرهاب الغاشم يسعى للنيل من عزيمتنا وإرادتنا، فكانت دماء المصريين وتضحياتهم هي الثمن ، المدفوع لتبقى مصرنا عزيزة وقادرة.