رئيس الوزراء: تكلفة مشروعات «حياة كريمة» 800 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه في كل مرة يزور القرى كانت الشكوى الدائمة من الصرف الصحي، متابعًا: «كانوا بيقولولنا هتسيبونا كده لغاية أمتي، ولما الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مشروع حياة كريمة، ده مش مشروع ده بناء بلد كاملة، وبالحاسبات كان مطلوب 600 مليار جنيه».

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته مساء اليوم الثلاثاء خلال إفطار الأسرة المصرية بفندق الماسة: «القرى دي مكنتش مخططة، وكل واحد كان بيبنى على مزاجه اللي هو عاوزه، وعندي 4500 قرية بـ4500 مشروع، ومكنش عندنا رسوم هندسية بالشبكات المعمولة، ولقينا تحدي فوق الخيال، أسهل شيء تبني من جديد لكن أصعب شيء تحاول تصلح حاجة قديمة، وده تحدي وبيكلف 3 أضعاف الجديد، ودخلنا لقينا بيوت ملهاش أسقف وحوائط من الطين، ودي أرقام كبيرة جدًا مش هينفع نمشي ونسيبهم».

تكلفة المشروع بدأت بـ600 مليار ووصلت حاليا لـ800 مليار جنيه

وتابع رئيس الوزراء أن تكلفة المشروع كانت 600 مليار جنيه، ولكن أصبحت 800 مليار جنيه، وقد تكون أكثر، ولكن لا بديل أمام الدولة عن الاستمرار في هذا المشروع لتحسين حياة الأشخاص، وحياة كل المصريين، وخلق ملايين من فرص العمل التي كان يضطر شبابها للهجرة للمدن الكبيرة أو ركوب المراكب للهجرة إلى دول أخرى لايجاد فرص عمل.

السيسي أطلق حياة كريمة

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة من أجل تطوير حياة المواطنين في الريف المصري، وتهيئة البنية التحتية لتكون أفضل في ظل احتياج بعض القرى للكهرباء والصرف الصحي، والخدمات المكتبية المختلفة مثل السجل المدني وغيره.