عاجل.. السيسي يكشف عن خسائر مصر في 2011 و2012: مليارات الدولارات وعدم استقرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه على مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا في اجتيازها كانت أعظم، مضيفًا خلال كلمته في حفل افطار الأسرة المصرية قائلًا: «اسمحوا لي إن أنا أخرج عن النص لأن أنا عايز أقول الأزمات وأثرها لا تسقط بالتقادم».

السيسي: مصر تمر بظروف عالمية صعبة ويجب أن كون معنيين باستقرارها

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل الأسرة المصرية: «وأنا بتكلم في النقطة دي تحديدًا، علشان إحنا متواجدين في ظل ظروف صعبة بتمر بيها مصر والعالم كله، وبالتالي محتاجين نتوقف كلنا كمصريين معنيين ومهتمين بالبلد هنا بأمانها واستقرارها ومستقبلها، وعشان كده بقول إن الآثار لا تسقط بالتقادم والخراب والدمار لا يسقط بالتقادم لكن هي آثار ممتدة عبر التاريخ لغاية ما نستطيع نتجاوزها، لكن يبقى بعد ذلك إن دي تاريخ عندنا».

الرئيس: سسات الدولة المصرية خسرت 37 مليار دولار في 2011 و2012

وتابع: «انا هتكلم هنا عن بعض الأرقام اللي ممكن تكون واضحة لينا كمصريين في مناسبة كريمة زي اللي احنا موجودين فيها واقول لكم ان احنا في مصر في أحداث 2011 و2012 حقول أرقام والأرقام دي كاشفة وانا مش هتكلم على 2013 و2014 و2015 لغاية ما نحن فيه الأن لكن انا بذكرها دلوقتي يمكن حد يقول هو ساقها ليه»

واستطرد: «انت بتتكلم في المواضيع دي ليه ..انا بتكلم في أسباب ما نحن فيه وبوصف حالنا اللي احنا محتاجين دايما نتذكرة ونعرف دايما اسباب الأزمة الكبيرة مش اللي موجودين فيه دلوقتي واللي اتعرضت له الدولة المصرية خلال تاريخها الحديث وليه هي كده ومنزعلش من الكلام ده لكن هقول لكم على الأقل في 2011 و2012 الارقام دي هو حجم الخسائر اللي تعرضت ليها الدولة المصرية خلال فترة اقل من 24 شهر وانا هتكلم على مؤسسات الدولة المصرية خسرت 37 مليار دولار و80 مليار جنيه وكان ساعتها الدولار كان بـ 8 جنيه».