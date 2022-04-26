مؤسسة حياة كريمة تعلن استكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير" حتي نهاية عام 2022

امتثالًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء كلمة سيادته في حفل إفطار الاسرة المصرية، تعلن مؤسسة حياة كريمة استكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير" والتي تأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولي بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تشارك فيه المؤسسة مع كبري مؤسسات العمل الأهلي التنموي في مصر.

وتواصل قوافل "وصل الخير" من مؤسسة "حياة كريمة" جهودها بمشاركة أكثر من تسعة آلاف شاب متطوع بالمؤسسة، حيث تم توزيع مليون و٢٠٠ ألف صندوق حماية اجتماعية حتي الآن، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس لتقديم مزيد من الدعم لكافة الفئات الأولي بالرعاية، قررت المؤسسة استكمال تنفيذ المبادرة لشهر ديسمبر القادم، حيث كان من المقرر ان تنتهي المبادرة بانتهاء شهر رمضان المبارك.

وتستمر فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" جهودها بالإضافة إلي مشاركة الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، وذلك لاستكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير" والتي تأتي إيمانًا من مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الاكثر فقراً، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي; والتي تشارك المؤسسة بشكل فاعل فيه من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.