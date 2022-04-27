خالد داوود: دعوة الرئيس للمعارضة دليل على أن الوطن يتسع للجميع

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرموز من المعارضة لحضور إفطار الأسرة المصرية مبادرة إيجابية وتؤكد أن الجميع أبناء لهذا الوطن حتى لو كان هناك اعتراضات على بعض السياسات المتبعة في السنوات الماضية، مبينا أن مصر تواجه تحديات صعبة في هذه المرحلة، سواء داخلية أو خارجية، لافتا إلى أن الرئيس أكد أن الأولويات في الأعوام الماضية لم تركز على ملف الإصلاح السياسي وفتح المجال لمزيد من الحريات، وحاليا مصر تقف على أرض صلبة وقضت على الإرهاب وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورفع حالة الطوارئ.

ترحيب بقرارات السيسي الأخيرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية Extra News، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك ترحيب بترشيح لجنة العفو الرئاسي والإسراع بجلسات الحوار الوطني مع ممثلين النقابات المهنية وشخصيات عامة مستقلة لتجاوز المرحلة التي كانت بها خلافات، ودعم إصلاح الأوضاع الاقتصادية وقضية العدالة الاجتماعية التي تمثل أولوية، متابعا: «إحنا هنعمل اجتماع عشان نحدد مطالبنا، وأخدنا وعود بالبدء في تنفيذ قرارات الرئيس من بعد عطلة عيد الفطر».

داوود: شكرت الرئيس وطالبته بتعجيل الإفراج عن المسجونين سياسيا

وتابع الكاتب الصحفي خالد داوود: «أنا شكرت السيد الرئيس اليوم وأنا بسلم عليه على دعوتنا لحضور حفل الإفطار اليوم وطالبت بالإسراع في ملف إطلاق السجناء السياسيين، والرئيس تجاوب معايا ومع السيد حمدين صباحي، وتفهمنا إن دي كانت مرحلة وعدت ودي صفحة جديدة، ودي الوعود اللي تلقيناها وفي انتظار التنفيذ وتم الإفراج عن 41 سجينا سياسيا، ونأمل في مزيد من الإفراجات قبل عيد الفطر عشان يحضروا العيد مع أسرهم وفك حالة عدم الرضا من بعض اللي تعرضوا لتجربة السجن عشان نتوجه للمستقبل ونفتح صفحة جديدة زي ما قال الرئيس».

وأشار داوود إلى أن المعارضة تركز على الشق الداخلي الخاص بتحسين الأجور وتحسين الأوضاع الاقتصادية وقضايا الحريات وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، أما الشق الخارجي فإن المعارضة تقف وراء الدور المصري في الإقليم ودعم القضية الفلسطينية وحل الأزمة الليبية.