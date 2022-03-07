بدء عزاء الإعلامي إياد داود.. خالد كمال وحمدي رزق أول الحضور (صور)

بدأت مراسم عزاء الفنان والإعلامي الشاب إياد داود، قبل قليل، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت الماضي، بعد معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، بحضور الإعلامي حمدي رزق، والفنان خالد كمال.

وفاة إياد داود عن عمر ناهز الـ39

وتوفى إياد داود، عن عمر ناهز الـ39 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما كشفه شقيقه خالد خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، إذ قال إن أخيه أصيب بفيروس كورونا، وعانى من مضاعفاتها، ودخل إثرها إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

جنازة إياد داود من مسجد مصطفى محمود

وشيعت جنازة إياد داود من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين الأحد الماضي بعد صلاة الظهر، وشهدت جنازته حضور شقيقه خالد داود وخطيبته التي انهارت من أثناء تشييع جثمانه، حزنا على رحيله.

نجوم الفن ينعون وفاة إياد داود

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه، معبرين عن حزنهم الشديد بفقده منهم الفنان حسام داغر الذي كتب: «إياد .. صاحبي و ابني وأخويا في ذمة الله .. لاحول ولا قوة الا بالله ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك و علمك شفيعك يوم القيامه يا طيب يا محترم يا ابو الاصول مع السلامه يا إياد».

معلومات عن إياد داود

جدير بالذكر، أن إياد داود، شارك لإعلامي الراحل عمرو سمير في تقديم برنامج «شبابيك» قبل عدة أعوام عبر قناة «دريم»، وكان عمرو سمير رحل عن عالمنا قبل 4 سنوات، وبعدها أصبح مدربًا للتمثيل في ورشة مروة جبريل، وشارك كممثل في عدد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، ومن أبرز تلك الأعمال مسلسل «الداعية»، وفيلم «الثمن» مع الفنان عمرو يوسف، الإضاقة إلى مسلسل «شديد الخطورة»، ومسلسل «فض اشتباك» وغيرها من الأعمال.