الرئيس السيسي يرحب بحمدين صباحي في إفطار الأسرة المصرية: سعداء بوجودكم معانا

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ حمدين صباحي قائلًا: «مرة تانية شكرًا جزيلا ومرة تانية بشكركم، وأنا شايف الأستاذ حمدين أهلا وسهلا، وكل الموجودين برحب بيكم وكل سنة وإنتو طيبين وسعداء بوجودكم معانا.. وشكرًا جزيلا».

السيسي: على تخطي الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص

واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلًا: «وفي نهاية حديثي وسط هذا الجمع الكريم الثري من أبناء شعب مصر العظيم أؤكد لكم جميعا أن هذا الوطن العزيز أقوى مما يتصور المتربصون به وأغنى مما يظن المشككون فيه، ومصرنا الغالية القوية التي تخطو خطواتها الأولى لتدشين الجمهورية الجديدة، إنما هي قادرة على تخطي الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص».

السيسي: مصر الجديدة دولة ديموقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها

وأضاف: «مصر الجديدة دولة ديموقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة وصنع مجدها سواعد أبنائها وزرع لها الأمل فلاحوها ويصنع لها المستقبل عمالها وتشع نورا وثقافة وفنا وعلمًا بعقول علمائها»، متابعًا: «مصر الوطن الذي تردد له وبه دائمًا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».