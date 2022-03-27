«مستقبل وطن سوهاج» ينظم عروضا فنية وثقافية لـ500 طفل من ذوي الهمم

استضافت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، 500 طفل من ذوي الهمم بمدارس التربية الخاصة، والأطفال الأيتام بالمحافظة، لحضور عرض مسرحية «فروزن شو» بالمجان، والتي عُرضت في قاعة «فيستفيال بطريق أسيوط ـ سوهاج» لمدة أسبوع.

عرض مسرحي للأطفال

وشارك اللواء محمد مصطفى أمين الحزب في المحافظة، وعطا الميمون مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وأمين لجنة التعليم بالحزب، وإسلام نورالدين أمين شئون العلاقات الحكومية بالحزب «منسقى الفاعلية»، في حضور العرض المسرحي بصحبة الأطفال، والتقطوا الصور التذكارية معهم، وقدموا لهم الهدايا في جو من البهجة والفرحة التي ارتسمت على وجوه ذوي الهمم والأطفال الأيتام، في تواجد ومشاركة لشباب أمانتي الشباب والعمل الجماهيري بالحزب.

وجرى توفير الأتوبيسات اللازمة لنقل الأطفال المشاركين، وعددهم 400 طفل من ذوي الهمم من مدارس التربية الفكرية، ومدارس الدمج، ومدارس الصم وضعاف السمع، و100 طفل من الأيتام بجمعيتي تحسين الصحة بمدينة سوهاج، وكوم بدار بمركز المنشاة.

أنشطة مجتمعية وثقافية مختلفة

وقال اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقل وطن بالمحافظة، إن الفعالية التي نظّمت بالتنسيق مع الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وشركة «مكة» للعروض المسرحية، جاءت تأكيدا للدور المجتمعي للحزب داخل المحافظة، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وفي إطار حرص الحزب على تقديم الأنشطة المجتمعية المختلفة والأنشطة الثقافية والفنية على أرض المحافظة، وتقديم أنشطة مبتكرة وحديثة لأطفال المحافظة، والاهتمام بذوي القدرات الخاصة وأطفال دور الأيتام والمدارس الحكومية.

فيلم الكرتون «فروزن»

يذكر أن العرض المسرحي مأخوذ عن فيلم الكرتون «فروزن 1»، الذي تدور أحداثه عن مملكة الجليد التي تجمدت فجأة ورحلت الأختين أونا وإلسا، حتى تعود المملكة إلى ما كانت عليه، متضمنا رسالة العرض التي تحث الأطفال على الحب والصدق «بالحب فقط يتغير العالم».