انطلاق فعاليات صالون مستقبل وطن «الديني الثقافي» في مركز أبوتشت بقنا

شهد عمرو طارق السباعي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، يرافقه أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الشيخ أحمد مرتضى، مدير إدارة أوقاف أبوتشت، وأحمد عبد اللطيف، نقيب المحامين بمركز أبوتشت، فعاليات صالون مستقبل وطن الديني الثقافي الفني، بمشاركة فرقة قنا القومية للإنشاد الديني في قاعة مكتبة الطفل بمدينة أبوتشت.

دور الأزهر في تصحيح المفاهيم المغلوطة

وقال أمين تنظيم الحزب عمرو طارق السباعي، إن الصالون ناقش دور الأزهر الشريف والأوقاف في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الاحتكار في ظل الظروف الحالية، من أجل مساندة جهود الدولة في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية على المواطن البسيط.

وأضاف أمين تنظيم مستقبل وطن قنا، أن الصالون ناقش أيضا المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في ظل الجمهورية الجديدة وما غيرته تلك المبادرة الأعظم في التاريخ الحديث، حيث تنفذ 320 مشروعا تنمويا بمختلف قرى ونجوع مركز أبوتشت تغيرت معها ملامح الحياة بكافة القرى.

الاقتداء بسيرة النبي محمد وتحريم الغش

وأكد الشيخ أحمد مرتضى، مدير إدارة أوقاف أبوتشت، على ضرورة الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مختلف القضايا، ومنها تحريم الاحتكار لما له من آثار سلبية على جموع المواطنين، وأيضا تحريم الغش بمختلف أشكاله.

فيما أكد النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، على أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالصعيد، وأن حجم المشروعات القومية والعملاقة التي يجري تنفيذها لم يحدث طيلة 30 عاما عانى الصعيد فيها كثيرا، وهو ما غيرته الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على أن الوقوف دعما خلف القيادة السياسية هو واجب وطني من أجل أن نعبر بالوطن لبر الأمان.