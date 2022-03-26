مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم معرضا للسلع الغذائية في مطوبس.. 30% تخفيضات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ معرضا للسلع الغذائية المخفضة بمركز مطوبس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

الدقيق بـ9 جنيهات والأرز بـ10

وقالت الدكتورة فريدة عبدة، أمينة الحزب بمركز مطوبس إن المعرض يضم جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% على السلع الأساسية، لافتة إلى أن الأرز يباع بـ10 جنيهات للكيلو والدقيق الفاخر بـ9 جنيهات للكيلو بالإضافة إلى أنواع التمور بأسعار مميزة وباقي أنواع الياميش والسمن والمسلي ومنتجات الألبان وجميع مستلزمات الأسرة المصرية

وأوضح ايهاب المسماري أمين التنظيم بمركز مطوبس أن عدد من قيادات وأعضاء الحزب بمركز مطوبس يتابع حركة البيع والشراء بمعرض أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين والتأكد من توافر جميع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة

المعرض يأتي تخفيفا عن كاهل المواطنين

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

يذكر أن الحزب سينظم العديد من معارض السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة تخفيفا عن كاهل المواطنين.