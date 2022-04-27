ناقد: مشهد إلقاء عرفات في مسلسل جزيرة غمام الحلقة 25 لوحة مرسومة بالنور والظلام

لاقى المشهد الذي جمع بين ضياء عبدالخالق وأحمد أمين في الحلقة 24 من مسلسل جزيرة غمام إعجاب الناقد الفني محمود عبد الشكور، والذي كتب عن المشهد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «المشهد العظيم من الحلقة 24 من جزيرة غمام تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، ومدير التصوير إسلام عبد السميع كبير المطاريد الرائع ضياء عبد الخالق، يريد اختبار كرامات العارف عرفات، أحمد أمين في دور عمره، فيدهشه الأخير بتقبل فكرة إلقائه من فوق الجبل، تكفيرا عن افتتانه بعباءة خلدون، وزجره للأطفال».

عبدالشكور: لحظة إشراق في قلب متصوف يحاسب نفسه

وأضاف: «يبدا المشهد بالاثنين سلويت، جسدان معتمان وأعلى شمس مضيئة، وعندما يبدأ عرفات في تقبل فكرة كبير المطاريد، تتحرك الكاميرا قليلا، لتسمح لنور الشمس أن يغمر وجه عرفات المعتم، هذا بالضبط معنى المشهد لحظة إشراق في قلب متصوف يحاسب نفسه، نور يخرج من العتمة، فيذهل كبير المطاريد، قراءة بالإضاءة لمضمون المشهد، وليس تصويرا بليدا له».

واختتم عبدالشكور: «هذا المسلسل لوحات مرسومة بالنور والظلام، في تعبير خلاق عن الصراع داخل المسلسل كله، بين نور القلب وظلام الشر».

مسلسل جزيرة غمام

وحقق مسلسل جزيرة غمام نسب مشاهدات عالية خلال السباق الرمضاني الحالي وتصدرت معظم حلقاته التريند.

مسلسل جزيرة غمام بطولة الفنانة مي عزالدين و طارق لطفي ومحمد جمعة وأحمد أمين وفتحي عبدالوهاب ووفاء عامر ورياض الخولي والفنان محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنياوي.