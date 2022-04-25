مي عز الدين تكشف سر علاقتها بطارق لطفي في مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23

شهد مسلسل جزيرة غمام الحلقة 23، حالة من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي إذ تم الكشف عن تاريخ شخصية «العايقة» وماضيها بعد إصابتها بطلقات الرصاص بتحريض من «خلدون».

وبمشهد تجلس فيه العايقة التى تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين مع الخالة هلالة، التي تقوم بدورها الفنانة وفاء عامر، وتسألها: «مقولتليش أنت العايقة ولا نوارة»، فترد «العايقة»: «أنا نوارة بس أما خلدون خدنى سماني العايقة».

العايقة توضح سر علاقتها بخلدون

وتحاول الخالة هلالة معرفة سر العلاقة بين خلدون، الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، والعايقة، فتسألها: «وخلدون ده جوزك»، فترد العايقة: «لا بس رجلي»، فتبدي هلالة دهشتها وتستفسر منها عن معنى كلامها الغريب، لترد العايقة: «أنتم في جزيرة غمام علشان بيوت قديمة، وعندكم حاجات غيرنا مستغربين، كل واحدة في طرح البحر لها راجل، تشقا وتشتغل وتتعب علشانه، وكل الناس تبقى عارفة أنها تبع فلان، لكن هي تعشق مين، ترضي بمين، تروح لمين، دى حاجة تخصها هي».

العايقة تعترف أن عرفات لا يحبها

تشهق الحاجة هلالة معبرة عن استنكارها مما سمعته من العايقة: «أعوذ بالله، ربنا يسترها عليكي وعلينا، ربنا يحسن ختامنا وختامك»، فتسألها العايقة: «كرهتيني وقرفتي مني يا حاجة هلالة، علشان اللى عرفتيه عني»، فترد هلالة: «كل واحد ومكتوبه، بس اللي يعرف غير اللى ميعرفش، وأنت استجرت بينا، أنا والحاج عجمي عمدة الجزيرة، يعني مرضتيش، قلبك نضيف، وربنا أعلم باللي فى القلوب يا بنتي».

وتعاود الخالة هلالة وتسألها: «مقولتيش معرفتش حاجة عنك، قلبك فين»، فترد العايقة: «معرفاش ساعات بحس أني معنديش قلب»، فتسألها هلالة: «طب وعرفات»، فترد: «عرفات ده هايم وهايمان مع حاله مع نفسه، يشوفني قلبه يروح معايا، يشوف العيال الصغيرة قلبه يروح معاهم، يشوف البحر يقعد يتكلم معاه كأنه حبيبته، قلب عرفات فيه حب ومحبة من الأول، مش للعايقة ولا غيرها وأنا ما عارفة من كتر ما لعبت مع الدنيا ولعبت معايا، بقيت معرفاش أنا إيه، العايقة ولا نوارة، حية ولا ميتة، عاشقة ولا من غير قلب، طرح بحر، ولا مرة نفسها تبقى عليها القيمة زيك»، فترد عليها هلالة: «أنت حيرانة، وكلنا حيارى فى الدنيا».