ضياء عبدالخالق يحاول قتل أحمد أمين في مسلسل جزيرة غمام الحلقة 24

ما زال مسلسل جزيرة غمام يسيطر على انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يظهر ذلك فى الاقتباسات العديدة المأخوذة على لسان الشيخ عرفات أحد أبطال المسلسل والتي يتم تداولها بكثافة على «السوشيال ميديا»، وخاصة الزاخرة بالجانب الصوفي.

غاشي يريد قتل عرفات للتأكد من أنه صاحب كرامات

وشهد مسلسل جزيرة غمام الحلقة 24 تطورا فى الأحداث، كان أبرزها محاولة اختبار الإيمان فى قلب الشيخ عرفات، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، في مشهد بالصحراء يجمعه مع غاشي كبير مطاريد الجبل، والذي يؤدي دوره ضياء عبدالخالق، إذ يحاول الثاني اختبار امتلاك الأول لكرامات، فيخبره غاشي بأنه يريد أن يرى كيف سيحميه الله في هذا الاختبار إذا إلقاه من فوق الجبل، ليجيبه عرفات بأنه ليس فى يده أي شيء إن تم إلقاؤه، فيندهش غاشي من عدم خوف عرفات ويسأله باستنكار أن ذلك يدل على أنه يعلم يقينا أنه لن يموت، ولكن عرفات يكسر دهشته ويرد عليه: «لا عارف أني هموت وارتاح».

عقب ذلك، يستعرض غاشي مدى قوته وجبروته، ويسأله إن كان يعرف كم شخصا ألقي من فوق الجبل، ويعرب عرفات عن عدم اهتمامه بالأمر، بينما يرد غاشي: «يفرق كتير أوي، دي أول مرة أرمي واحد علشان أشوف هيموت ولا لا».

عرفات يجلد نفسه بسبب إعجابه بعباءة خلدون

بينما يتحدث عرفات عن تأثير خلدون، الذي يجسده الفنان طارق لطفي: «تصدق بالله، أنا استاهل اترمي وأموت واتكسر مية حتة، من عمايلي السودا، أنا عجبتنى عباية خلدون»، فيستفسر منه غاشي عما يقوله، ليتابع عرفات: «عباية لابسهاني خلدون أبن اللذينة، لاقيتها طرية ولونها مليح وهتدفي، تانى يوم زعقت للعيال الصغيرة علشان أتأخروا، لو كانت اللحظة اللي استاهل عليها الحرق، لما طرح البحر قعدوا يقولوا، مدد يا مولانا، الله عليك يا سيدنا، كلامهم كان كيف السكر فى ودني، كنت عايزهم يقولوا كمان وكمان، والله قليل اللي تعمله فيا غاشي، لو فى حد له جميلة بعد الشيخ مدين، يبقى أنت».

يندهش غاشي من كلام عرفات، ويسأله ما المقصود بذلك، فيشرح له عرفات: «أنت وريتني مين عرفات، خلينى أبوس يدك وأرميني من هنا»، فيسأله غاشي مندهشا: «أيه مزعلك من نفسك كده»، ليرد الشيخ عرفات وهو يبكي: «هي نفسي نفسها اللى مزعلاني يا غاشي، نفس عرفات دي عفشة أوي، عمرك ما هتشوف أعفش منها فى الدنيا، نفسي كبرت وانتفخت وحسيت أن مفيش حد أحسن منها، أرمي يا شيخ الله يباركلك، ربنا يزيدك بصيرة، بس بعد ما أحب على يدك، علشان عرفتني مين عرفات».

يُعبر غاشي كبير مطاريد الجبل عن دهشته واستنكاره بقوله :«حب على يد مين، أنت تعرف اليد دي عملت أيه، يا ما قتلت»، فيرد الشيخ عرفات: «بس تقدر تستغفر بيها، تقدر تقطعها، لكن أنا نفسي دي أيه دواها يا غاشي، أنا سديت نفس العيال الصغيرة، وفرحتي بعباية خلدون، دى يتقال فيها أيه قدام ربنا، أقوله أيه أقوله أيه»، ويستمر عرفات فى البكاء بينما يربت غاشي على كتفه من شدة الحزن والتأثر.