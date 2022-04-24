معجزة عرفات بمسلسل جزيرة غمام: سور ومؤامرة ورصاص في ليلة بألف ليلة

مازال مسلسل جزيرة غمام هو المسيطر على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اقتباس أقوال للشيخ عرفات وكلماته المليئة بالشجن والصوفية مع العايقة وأهل الجزيرة.

وفي الحلقة الـ23 من المسلسل، كان انتشار مشهد معجزات الشيخ عرفات هو الأكثر تأثيرًا، ويبدأ المشهد بخلدون الذي يقوم بدوره طارق لطفي، وهو يتحدث مع العايقة بينما يسيرون في شوارع جزيرة غمام، إذ يعلن بعض السكان أن عرفات قادم إلى الجزء الذي يسكنه الشيخ بطلان بعد تقسيم الجزيرة، فيعلن خلدون بصوت مرتفع حتى يسمعه الجميع أنهم يجب أن يستقبلوه دون خوف، ثم يتوجه للحديث مع درغام أحد رجال الشيخ بطلان، وهو يطلب منه قتل الشيخ عرفات الذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين في قلبه ويطلب من بقية الرجال قتل الأطفال الذين يسيرون بجانب عرفات، وعندما يستنكر البعض ما يقوله خلدون يرد: «أنا مش منهم أنا زي زيكم».

معجزة عرفات.. مرور عبر سور من الطوب

ويأتي عرفات بالفعل وهو يسير بجانب مجموعة من الأطفال، بينما تبكي العايقة التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين خوفًا من المؤامرة التى تنتظر الشيخ عرفات، الذي يطلب من الأطفال بجانبه أن ينادوا على أحبابهم، فيسألهم: «تعرفوا تعدوا؟ فيسأل الأطفال: نعدى من فين، فيرد الشيخ عرفات: من السور، فيسأله الأطفال مرة أخرى: كيف يعني.؟ فيرد الشيخ عرفات: امسكوا إيدين بعض ونعدوا سوا، غمضوا عينكم»، ثم يتلوا آيات قرآنية، وبالفعل يستطيع الشيخ عرفات عبور السور مع الأطفال بمعجزة، فتصيب الدهشة الشيخ بطلان والشيخ محارب وخلدون والعايقة ولا يستطيعون تصديق ما حدث، وتبدأ الأمهات فى البحث عن أبنائهم وسط الأطفال الذين كانوا برفقة الشيخ عرفات، ومنهم أيضا الشيخ محارب الذي يحضن ابنه بقوة.

العايقة تصاب بالرصاص بدلا من عرفات

يشير خلدون للرجال بإطلاق النار على الشيخ عرفات لقتله، ولكن طلقات الرصاص لا تصيبه وتصيب العايقة، وبعدها يخاف هؤلاء الرجال ويقررون الهرب، لأنهم يعتقدون أن الشيخ عرفات له كرامة، وقال قائدهم درغام: «الراجل عدى من السور بالعيال قدام عينينا والناس لسة بيتعاركوا، يلا بينا من هنا، مالناش صالح بيهم»، وبدأ أهل الجزيرة بالفعل هدم السور ويقف بينهم الشيخ عجمي عمدة الجزيرة الذي يقوم بدوره رياض الخولي ويتساءل عما حدث، فيخبره أهل الجزيرة أن الشيخ عرفات استطاع أن يمر عبر السور مع الأطفال دون أي عائق.