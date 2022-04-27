عاجل .. الرئيس السيسي يفتتح مسجد الحسين بعد تطويره

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مسجد الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح للشريف.

افتتاح المقصورة الجديدة للضريح للشريف

ويشارك الرئيس السيسي الافتتاح سطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين، وممثل السطان في مصر مفضل محمد حسين، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

سطان طائفة البهرة ضمن المشاركين

ويأتي تطوير مسجد سيدنا الحسين في إطار توجيهات الرئيس السيسي بترميم وتجديد مقامات آل البيت.