الرئيس السيسي يتفقد مقتنيات مسجد الحسين: «عندكم خير كتير» (صور)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد، ورافقه مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، وأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر.

السيسي يضع نقطة حرف «الباء» في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم على باب الضريح

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي نقطة حرف «الباء» في كلمة «بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم على باب الضريح»، وشارك الرئيس السلطان مفضل سيف الدين في غلق باب ضريح الحسين.

واستعرض ممثل وزارة الأوقاف مقتنيات مسجد الحسين أمام الرئيس السيسي وضيوف مصر، إذ علق عليها رئيس الجمهورية بقوله: «ما شاء الله عندكم خير كتير».

ممثل الأوقاف يستعرض مقتنيات مسجد الحسين

وتضمنت المقتنيات ما يلي:

- جزء من قميص النبي عليه الصلاة والسلام، مصنوع من الكتان أهدى إليه من مصر.

- فانوس بداخله 4 خصلات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام.

- عصا النبي عليه الصلاة السلام الذي دخل بها مكة فاتحًا.

- مكحلة النبي عليه الصلاة والسلام من النحاس.

- سيف النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يتكئ عليه عند صعوده للمنبر.

- مصحف كتبه سيدنا علي بالخط الكوفي، صفحاته 501 صفحة وليس منقوطًا ولا مشكلًا، وكتب على جلد الغزال.

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