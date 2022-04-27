هل كانت ليلة القدر أمس يوم 26 رمضان؟ شاهد لحظة شروق الشمس «فيديو»

يتجدد طرح سؤال هل كانت ليلة القدر أمس يوم 26 رمضان وهو السؤال الذي يتكرر صبيحة كل يوم في العشر الأواخر من رمضان، واستطلعت «الوطن»، شروق شمس اليوم الأربعاء من نهر النيل في محافظة المنيا، ومن أبرز علامات تلك الليلة شروق الشمس دون شعاع، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

هل كانت ليلة القدر أمس 26 رمضان

وللإجابة على سؤال هل كانت ليلة القدر أمس 26 رمضان فيتم التأكيد على ضرورة تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان والاجتهاد في العبادة خلال تلك الليالي عسى أن ينال متحريها ثوابها وهي خير من عبادة ألف شهر حسبما ذكر القرآن الكريم في سورة القدر.

استطلاع شروق شمس 26 رمضان

وفي اطار تحري هل كانت ليلة القدر أمس، قام الزميل إسلام فهمي مراسل «الوطن» في محافظة المنيا، ببث فيديو مباشر للحظة شروق الشمس اليوم الأربعاء 26 من شهر رمضان 1443 هجرية، وذكر الزميل أن قرص الشمس بعد الشروق يبدأ في التوهج وتظهر أشعته التي تظهر على سطح المياه لافتا إلى أن هذا الأمر تكرر في كل الأيام التي تم استطلاع شروق الشمس فيها، ما عدا يوم 24 رمضان، حيث كان واضحا بعد ساعة من البث أن قرص الشمس ظهر كالقمر أو كالبدر واستمر لفترة طويلة دون شعاع.

علامات ليلة القدر الصحيحة من السنة

وفيما يتعلق بموضوع علامات ليلة القدر الصحيحة وفقا للسنة النبوية فتشمل أبرز علامات ثلاث وهي:

- لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ.

- لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ.

- تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.

دعاء ليلة القدر

ومن يصادف ليلة القدر يسن للمسلم أن يدعو قائلا «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا»، كما نشرت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية حديث عن عُبَادَة بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ». [أخرجه البخاري]