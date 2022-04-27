هل ليلة 27 رمضان 2022 ليلة القدر؟.. أزهري يوضح الأحاديث الواردة والعلامات

ليلة القدر 2022 هو أكثر ما يبحث عنه كثيرون هذه الأيام، وذلك لاغتنامها كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ».

وموعد ليلة القدر ورد فيه روايات كثيرة، ويذكر التقرير التالي الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن، وهل ليلة 27 رمضان 2022 هي ليلة القدر؟.

موعد ليلة القدر 2022

وحول موعد ليلة القدر 2022، أوضح الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن أصح الأحاديث الواردة في موعد ليلة القدر هو ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها، إذ قالتْ: كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: «تحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، ورُوي عنها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ».

كما رُوي عن ابنِ عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهُما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ؛ لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى».

وبحسب «الصاوي»، فمن هذه الروايات وغيرها، فإن المتفق عليه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.

هل ليلة 27 رمضان 2022 هي ليلة القدر؟

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف لـ«الوطن»، أن موعد ليلة القدر 2022 ورد فيه روايات أخرى تحدد موعدها من هذه الروايات، فمن قال إنها ليلة 27 رمضان، ومن هذه الروايات ما رُوي عن عبداللهِ بن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: «الْتمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ - يعْنِي: ليلَةَ القدْرِ، فإنْ ضَعُفَ أحدُكم أوْ عَجَزَ، فلا يُغْلَبَنَّ علَى السَّبْعِ البواقِي»، ورُوي عن أُبيُّ بنُ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ قال في لَيلةِ القَدْرِ: «واللهِ، إنِّي لأَعلمُها، وأكثرُ عِلمي هي اللَّيلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ».

روايات خاصة بليلة القدر

وأوضح «الصاوي»، أن هناك روايات تذكر أن ليلة القدر هي ليلة 23 رمضان، ومنها ما رُوي عن عبداللهِ بن أُنيسٍ رضِيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «أُريتُ ليلةَ القَدْر، ثمَّ أُنسيتُها، وأَراني صُبحَها أسجُدُ في ماءٍ وطِينٍ»، قال: فمُطِرْنا ليلةَ ثلاثٍ وعِشرين، فصلَّى بنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فانصرَف، وإنَّ أثَرَ الماء والطِّين على جَبهته وأنفِه. قال: وكان عبدالله بن أُنيسٍ يقول: ثلاث وعِشرين.

علامات ليلة القدر ودعائها

وعن علامات ليلة القدر، أشار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إلى ما رُوي عن أُبيِّ بنِ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ قال: «هي ليلةُ صَبيحةِ سَبعٍ وعِشرين، وأمارتُها أنْ تطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاعَ لها»، وهذا أصح ما ورد في علامات ليلة القدر، والأهم أنهى يجب أغتنام ليلة القدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه»، وأوصى النبي صلى اللله عليه وسلم السيدة عائشة إذا وافقت ليلة الثقدر تقول « للَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».