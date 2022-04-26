هل كانت ليلة القدر أمس؟ شاهد شروق الشمس صبيحة يوم 25 رمضان «فيديو»

هل كانت ليلة القدر أمس ؟ السؤال الذي يتكرر لليوم الخامس على التوالي في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وكالعادة قام بعض المتابعين برصد لحظة شروق الشمس صبيحة اليوم الثلاثاء يوم 25 رمضان، كما رصدت «الوطن» لحظة الشروق من خلال مراسلها في محافظة المنيا، ويعد شروق الشمس دون شعاع من أبرز علامات ليلة القدر الصحيحة وفق السنة النبوية المطهرة.

هل كانت ليلة القدر أمس يوم 25

وبخصوص موضوع هل كانت ليلة القدر أمس، تداول عدد من المتابعين لحظة شروق شمس يوم 25 من شهر رمضان 1443 اليوم الثلاثاء وظهرت لعدة دقائق مائلة للحمرة دون شعاع، ورجح البعض أنها كانت ليلة القدر، بينما أكد آخرون على ضرورة تحريها في جميع الليالي العشر الأواخر من شهر الصيام، كما نشرت الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية حديث عن عُبَادَة بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ». [أخرجه البخاري]

الوطن تستطلع شروق الشمس

وللإجابة على سؤال هل كانت ليلة القدر أمس، رصدت عدسة كاميرا جريدة وتلفزيون «الوطن»، صفاء سماء ليلة 25 رمضان لعام 1443 هجرية وشروق شمس يوم 25 من شهر الصيام، والذي يعتبر ثالث الليالي الوترية والتي يقيم ليلها المسلمون ظنًا ورجاء أن تكون ليلة القدر، وعرض الزميل إسلام فهمي مراسل الجريدة من محافظة المنيا بث مباشر لشروق الشمس على نهر النيل، وبدت الشمس كأنها قرص أبيض لا شعاع فيه وهي من علامات ليلة القدر وتفاعل جمهور ومتابعي تلفزيون جريدة «الوطن»، بآلاف الدعوات عبر الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

علامات ليلة القدر الصحيحة من السنة

ورجح البعض أن تكون ليلة القدر ليلة 21 رمضان وآخرون يرون أنها كانت ليلة 23 من رمضان بينما يتوقع آخرون أن تكون إما ليلة 27 أو 29 من رمضان، ويستحب أن يجتهد المسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان وهو أحرى أن ينال ثواب ليلة القدر بإذن الله.

وثبت من السنة النبوية المطهرة أن من علامات ليلة القدر الصحيحة هي أن تكون:

- لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ.

- لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ.

- تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.