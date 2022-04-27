زيت النخيل يسجل أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.. 1502 دولار للطن

وسعت سوق زيت النخيل زخمها الصعودي طوال شهر أبريل، مع ارتفاع العقود الآجلة الماليزية للشهر الأول فوق 6550 ريجنت ماليزي «1502 دولار أمريكي»، للطن للمرة الأولى منذ أوائل مارس حيث يقيم المستثمرون تأثير توقف تصدير زيت النخيل في إندونيسيا، بعدما أعلن أكبر منتج في العالم عن مثل هذه الخطوة في محاولة أخرى لتحقيق استقرار الأسعار المحلية، وستقوم السلطات بتقييم العرض المحلي بانتظام.

ضعف الطلب على صادرات الزيت الماليزي يدفع الأسعار للاستقرار

قال مساح البضائع Societe Generale de Surveillance إن الحفاظ على الأسعار كان أحد علامات على ضعف الطلب على الصادرات من ماليزيا، حيث انخفضت شحنات زيت النخيل من 1 إلى 25 أبريل بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الفترة في مارس، وسجل زيت النخيل رقماً قياسياً بلغ 7200 رينجت ماليزي (1651 دولار أمريكي) للطن في مارس الماضي، مدعوماً بنقص المعروض بسبب موسم الجفاف في أمريكا الجنوبية واختناقات الإمداد بزيت عباد الشمس في منطقة البحر الأسود بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ارتفاع سعر زيت النخيل لأعلى مستوياته في مارس الماضي

وسبق أن ارتفع سعر زيوت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينجت ماليزي بما يعادل 1670 دولار أمريكي للطن الشهر الماضي، وذلك على صعيد تاريخي، ومن المتوقع أن يتم تداول طن زيت النخيل عند 6582.51 رينجت ماليزي بما يوازي 1512.5 دولار أمريكي للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، على أن يجرى تداوله عند 7315.24 رينجت ماليزي أو 1680.89 دولار أمريكي للطن خلال عام.

وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويتم تداوله في بورصة ماليزيا، ويعد هذا الزيت النباتي من أكثر زيوت الطعام استخداماً حول العالم، حيث يجرى استخدامه بشكل أساسي في الأطعمة والأغذية المُصنعة.