قرار سيُشعل أسعار زيت النخيل في غضون 48 ساعة.. إندونيسيا تحظر التصدير

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي إلى ما يزيد عن 6400 رينجت ماليزي بما يعادل 1470.59 دولار أمريكي للطن، مع تجدد مخاوف الإمداد بعد أن قالت إندونيسيا إنه إذا كان هناك نقص محلي في زيت النخيل المكرر، فيمكن تنفيذ المزيد من عمليات حظر التصدير.

قرار سيادي بحظر التصدير

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الإندونيسي «جوكو ويدودو»، قرارا بحظر تصدير شحنات زيت الطهي والمواد الخام اعتبارًا من 28 أبريل لخفض الأسعار المحلية، ويشمل الحظر شحنات أولين النخيل المكرر وليس زيت النخيل الخام، وفي ماليزيا، تراجعت صادرات زيت النخيل خلال الفترة من 1 إلى 25 أبريل بنسبة 12.9% إلى 897683 طن مقارنة بالفترة نفسها في مارس، بحسب ما أفاد به مساح البضائع سوسيتيه جنرال دي سيرفينتس.

ماليزيا وحدها لن تقدر

وبينما تعتبر ماليزيا هي ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا، قال منتجوها إنهم لا يستطيعون سد فجوة العرض العالمية التي ستنجم عن حظر إندونيسيا على صادرات زيت النخيل حتى قبل حظر إندونيسيا.

توقعات بارتفاع السعر بحلول يونيو

على مستوى تاريخي، ارتفع زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينجت ماليزي بما يعادل 1670 دولار أمريكي للطن في مارس الماضي، وسط توقعات أن يجرى تداول طن زيت النخيل عند 6582.51 رينجت ماليزي بما يوازي 1512.5 دولار أمريكي للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، على أن يجرى تداوله بحسب التوقعات عند 7315.24 رينجت ماليزي أو 1680.89 دولار أمريكي للطن في غضون 12 شهرًا.

ويعتبر زيت النخيل الخام أكثر الزيوت النباتية استهلاكاً حول العالم، ويستخدم بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة، وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويتم تداوله في بورصة ماليزيا.