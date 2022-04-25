أسعار زيت النخيل تقترب من أعلى مستوى تاريخي.. الطن بـ1538 دولار

قفزت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي بأكثر من 6% لتتجاوز 6700 رينجيت ماليزي للطن محققا 1538.64 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع ويقترب من مستوى قياسي يما يعادل 1669 دولار، سجله يوم 9 مارس الماضي بعد أن أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قرارًا بحظر شحنات زيت الطهي وخامته بدءًا من 28 أبريل الجاري لخفض الأسعار المحلية.

تراجع صادرات ماليزيا

في ماليزيا، تراجعت صادرات زيت النخيل خلال الفترة من 1 إلى 25 أبريل بنسبة 10.6% مقارنة بالفترة نفسها في مارس، حسبما أفاد خبراء مسح البضائع، وتعد ماليزيا هي ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا، وقال منتجوها إنهم لا يستطيعون سد فجوة العرض العالمية التي ستنجم عن حظر إندونيسيا على صادرات زيت النخيل، في وقتٍ أكد مجلس زيت النخيل الماليزي إن الوقت قد حان للبلدان لإعادة النظر في أولوياتها الغذائية.

توقعات بارتفاع أسعار الزيت

على المستوى التاريخي، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 «1669 دولار»، في مارس 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 6582.51 رينجيت ماليزي «1511.66 دولار»، للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع نهاية يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics وسط تقديرات أن يجرى تداول الطن عند 7315.24 ريجنيت «1679.93 دولار»، في غضون 12 شهرًا.

ويعتبر زيت النخيل الخام زيت نباتي يستخدم بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة، وتشكل كل من إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، وحجم العقد الآجل 25 طن متري ويتم تداوله في بورصة ماليزيا.