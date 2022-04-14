سعر زيت النخيل يرتفع بسبب تزايد الطلب عالميا.. 1489 دولارا للطن

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق مستوى 6300 رينجت ماليزي بما يعادل 1489 دولارا للطن، وهو مستوى لم نشهده منذ 3 أسابيع، حيث قام المستثمرون بتقييم مؤشرات على زيادة الصادرات القوية على خلفية الطلب المتزايد عالميًا.

أعلى مستوى له على الإطلاق الشهر الماضي

سجل سعر زيت النخيل الماليزي، تاريخياً، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينجت ماليزي بما يعادل 1718 دولارا للطن في شهر مارس 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 6132.38 رينجت ماليزي بما يعادل 1449 دولارا للطن بحلول نهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يجرى التداول للطن عند 6812.70 رينجت ماليزي بما يعادل 1610 دولارات في غضون 12 شهرًا.

وارتفعت صادرات زيت النخيل في ثان أكبر دولة منتجة عالمياً لشهر مارس بنسبة 14.1% عن الشهر السابق عند 1.265 مليون طن، متجاوزة تقديرات المحللين مع زيادة الشحنات إلى الصين والهند بفعل الطلب المتزايد، علاوة على ذلك، فإن النقص في زيوت عباد الشمس بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا – اللتان تستحوذان على ما يقرب من 75% من الصادرات العالمية - سيجعل الاتحاد الأوروبي يبحث عن ماليزيا وإندونيسيا لاستبدال الإمدادات من زيت الطعام.

ارتفاع طفيف في الإنتاج الماليزي

وفي وقت سابق، توقع مجلس زيت النخيل الماليزي ارتفاعًا طفيفًا في الإنتاج العالمي لعام 2022، حيث بلغ إنتاج ماليزيا 18.9 مليون طن والإنتاج الإندونيسي عند 47.1 مليون طن.

ويعد زيت النخيل الخام زيت نباتي يستخدم بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة، وتشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويتم تداوله في بورصة ماليزيا.