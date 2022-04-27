«مياه القناة» ترفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر في 3 محافظات

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بانتظام العمل في جميع محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات إقليم القناة «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد»، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة، بالإضافة إلى منع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة.

تشكيل غرفة طوارئ بمحافظات القناة استعدادا لعيد الفطر

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه أصدر تعليمات بتشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة الثلاثة، استعدادا لعيد الفطر المبارك، ومنع أجازات جميع العاملين في المواقع الهامة التابعة للشركة، بالإضافة إلى متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

تجهيز المعدات والتدخل السريع لمواجهة الأحداث المفاجأة في عيد الفطر

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، على العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة، علي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أي حدث مفاجئ خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية للشبكات.

وأضاف أن خطة الطوارئ تشمل متابعة رؤساء قطاعات والمناطق والتشغيل والصيانة، أي أعطال مفاجئة قد تحدث خلال أجازة عيد الفطر، وذلك بالتنسيق الفوري مع إدارة الشبكات، بالإضافة إلى المتابعة المباشرة والمستمرة على محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال اانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع بنفسه وبصفة شخصية البيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً على مدار الـ 24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة لأهالي ومواطني إقليم القناة.