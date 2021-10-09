النيابة الإدارية: انتهينا من «الرقمنة» في محافظات القناة وسيناء

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن مصر تحرص على التحول إلى العدالة الرقمية، وهو ما يتطلب من الجهات والهيئات القضائية التحول للرقمنة، ما يوفر الوقت والجهد على المتقاضين والأعضاء العاملين بتلك الجهات.

نستهدف الانتهاء من رقمنة النيابة في كل المحافظات

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي: «النيابة الإدارية تعمل منذ فترة طويلة على الرقمنة، واستطعنا أن ننتهي من عدد المحافظات، تواكبا مع خطة الدولة، فقد انتهينا من محافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، ونعمل في إطار خطة طموحة لتغطية جميع محافظات الجمهورية تباعا».

المرحلة المقبلة تشهد تغطية محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان

وتابع المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن المرحلة المقبلة ستشهد تغطية محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان: «آلية التواصل مع المواطنين تحولت إلى النظام الرقمي بالتوازي مع المنظومة الورقية حتى الآن، ولدينا خط ساخن وبريد إلكتروني ورقم واتساب لتلقي الشكاوى».

وأشار، إلى أن النيابة أطلقت مؤخرا التطبيق الخاص بها على متجر «جوجل بلاي» لحاملي أجهزة أندرويد، لإتاحة معرفة أي نيابة يمكن أن يتواصل معها المواطن بخصوص شكواه، والتواصل بشكل مباشر مع آليات الإبلاغ ومكان النيابة والبنية الخاصة بالنيابة الإدارية وإمكانية الوصول إليها عبر تطبيق google earth، حرصا على إراحة المواطنين والعاملين داخل الأجهزة القضائية والتحول إلى العدالة الرقمية بما توفره من وقت وجهد.