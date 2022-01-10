أماكن انقطاع المياه في محافظات القناة اليوم.. تنتهي في الثانية فجرا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن قطع المياه اليوم نظرًا للقيام بأعمال إحلال وتجديد لشبكات المياه بمنطقة السلام «1»، وأعمال ربط الشبكات الجديدة مع الشبكات القائمة بذات المنطقة.

قطع المياه لمدة 18 ساعة

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أنّ هذا الأمر ترتب عليه توقف محطة مياه الشرب رافع السلام وانقطاع المياه عن مناطق السلام «1»، والسلام «2»، وذلك من صباح اليوم ولمدة 18 ساعة لتنتهي فترة الانقطاع في الثانية فجر الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022.

وكانت الشركة أهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، حتى لا يتعرضوا لأزمة نقص المياه، لحين عودة ضح المياه مرة أخرى، حفاظًا على صالح المواطنين.

كما أعلنت الشركة، عن توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك في الأماكن المتأثرة، لتلبية احتياجات المواطنين على الفور، وحال طلبها عليك الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.

وكانت شركة مياه شرب القاهرة أعلنت عودة ضخ المياه مرة أخرى عن المناطق المتأثرة «الهضبة العليا - مساكن الزلزال - أب تاون كايرو - الأسمرات»، صباح اليوم بعد انقطاع استمر 12 ساعة.

طلب سيارات مياه الشرب

وأكدت الشركة أنهّ حال انقطاع المياه، يتم توفير عددًا من سيارات الدعم المحملة بالمياه الصالحة للشرب لتغذية المناطق المتأثرة بالانقطاع، وخصصت بعض الأرقام لطلب السيارات كالآتي:

- يمكن الاتصال على أرقام الطوارئ (125) و(114) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية.

- خصص جهاز مياه شرب القاهرة الرقم «15100» لطلب مياه الشرب من خلال السيارات المحملة بالمياه .

- يمكن طلب سيارات المياه بالمناطق المتأثرة في الجيزة من خلال الاتصال على الأرقام: 01221787999 – 01110064750.