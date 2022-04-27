أحمد عمر هاشم لـ السيسي: لمصر في عهدكم عزم وإصرار ألا يبيت بها عنف ولا عار

وجه الدكتور أحمد عمر هاشم تحية إجلال وتقدير ومحبة لحضور احتفالية ليلة القدر التي شهدت نزول القرآن الكريم الدستور السماوي الذي صانه وحماه رب العزة وتكفل بحفظه، قائلًا «كان يجب أن نلتقي اليوم مع قائد مسيرتنا ورئيس جمهوريتنا الذي أقول له أن لمصر في عهدكم عزم وإصرار ألا يبيت بها عنف ولا عار، ونحيت عنها ظلامًا طالما عثرت فيه خطاها، واليوم جاءت بكم حين اصطفتك لها وللقيادة عند الله أقدرا».

أحمد عمر هاشم للرئيس: يا رب وفق خطى السيسي قائدنا فأنت يا رب للأبرار قدارًا

وأضاف أحمد عمر هاشم، «بالأمس قدت جيشا بها له همم للحق والنصر والعلياء جرارا واليوم جاءت بكم تمشي على قدر وأنت في ركبها شهم ومغوار، تقصى الغدر عن وطني فليس يصلح خوانا وغدارا، وأقمت مشروع خير طالما رغبت في مثله قادة منا وثوارا، وهذه قناة السويس اليوم قد سعدت بأختها وعطاء الله مجرارًا»، داعيًا الله في ختام كلمته بقوله: «يا رب وفق خطى السيسي قائدنا فأنت يا رب للأبرار قدارًا».