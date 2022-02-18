أحمد عمر هاشم: حريصون على دعم المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدورة الخامسة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، بمشاركة 66 دولة حول العالم، وتحمل اسم القارئ الشيخ «مصطفى إسماعيل» - رحمه الله - وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حضر الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

أحمد عمر هاشم: المسابقة تتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج

وقال أحمد عمر هاشم، إنه لا قول بعد بلاغة القرآن الكريم، موضحًا أن المسابقة تأتي تزامنا مع ذكرى الإسراء والمعراج، مضيفا أننا نحرص على دعم هذه المسابقة، مشيدا بأعمال التنمية التي تجرى في بورسعيد برعاية الرئيس السيسي وبقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

تم خلال المسابقة تبادل دروع التكريم لوزير الشباب والرياضة ووزير الأوقاف والدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر تسلمته عنه الدكتورة نهلة الصعيدى كما تم تكريم أسرة الشيخ الراحل مصطفى إسماعيل وتسلم التكريم حفيده علاء حسني، وتكريم القارئ الطبيب أحمد نعينع أحد تلامذة الراحل مصطفى إسماعيل، وعبد العزيز العمري ممثل عن المركز التنفيذي للمسابقات الدولية.

فيلم تسجيلي عن الشيخ مصطفى إسماعيل صاحب أعلى مقامات في تلاوة القرآن الكريم

كما تم خلال المسابقة عرض فيلم تسجيلي عن الشيخ مصطفى إسماعيل الذي كشف عن عدة مميزات في صوته وأنه صاحب أعلى مقامات في تلاوة القرآن الكريم كما استعرض محافظ بورسعيد فيلما تسجيليا عن مراحل التنمية في بورسعيد.