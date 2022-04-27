بدائل الإندومي بعد سحبه من الأسواق.. أسعار النودلز تصل إلى 550 جنيهًا

كثير من التقارير والأحاديث انتشرت حول الإندومي، وذلك بعد بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء حول عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، وبالفعل سحبت 733340 كرتونة إندومي بنكهات مختلفة من الأسواق، كما أخطرت الشركة المصنعة على الفور بضرورة سحب المنتج من الأسواق، وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة للمواصفات ومنحها مهلة 48 ساعة لسحبه نهائيًا من الأسواق.

وتسبب هذا القرار في صدمة لمحبي الإندومي، الذين يعشقون مذاقه ويحرصون على تناوله بشكل مستمر بنكهاته المختلفة الموجودة في الأسواق، والذي يتساءلون عن البدائل له، وهو ما نعرضه فيما يلي.

وهناك عدد من أنواع النودلز الموجودة في الأسواق، والتي يمكن تناولها كبديل للإندومي الذي يتم سحبه من الأسواق في الوقت الحالي وأبرز أسعاره وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أنواع النودلز وبدائل الإندومي في الأسواق

مكرونة نودلز بشوربة الخضار ستار من باساك وزن 70 جرامًا بـ10 جنيهات.

ماجي نودلز بنكهة الدجاج وزن 60 جرامًا، بسعر 100 جنيه.

نودلز كورية رامن بنكهة الدجاج الحار سبايسي 140 جم بـ45 جنيهًا.

نودلز نيجوري من نونجشيم (بنكهة الماكولات البحرية الحارة) بـ53 جنيهًا.

نودلز هابي رامين (حار جدا) من نونجشيم، 106 جم بـ44 جنيهًا.

رامن بنكهة الدجاج الحار كاربورانرا بالكريم من ساميانج، 140 جرامًا بـ56 جنيهًا.

نودلز رامين بنكهة الدجاج الساخن، 140 جرامًا، من سامايانج بسعر يصل إلى 240 جنيهًا.

ساميانغ بولداك كريم كاربونارا بنكهة الدجاج الحار الكوري، نودلز رامين 140 جم، بـ340 جنيهًا.

نودلز من ليون كيتو، باستا الكيتو اللذيذة، خالية من السعرات الحرارية، خالية من الجلوتين، نودلز باستا خالية من الكربوهيدرات، 396 جرامًا بـ550 جنيهًا.

نوديلز حار بالدجاج من ساميانج، 140 جرامًا بسعر يصل إلى 329 جينهًا.

سبب سحب الإندومي من الأسواق

وقالت هيئة سلامة الغذاء في بيان صحفيـ إنه بعد إجراء الاختبارات على عينات من الإندومي تبين لها عدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي، لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.