سحب الإندومي من الأسواق.. «سلامة الغذاء» توضح حقائق مهمة في بيان رسمي

سحب الإندومي من الأسواق جاء بعد إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المكلفة بالرقابة على تداول الغذاء وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، إذ أنها لديها صلاحيات رقابية على تداول الأغذية، والمنشآت الغذائية، للتفتيش على قواعد ومتطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك.

سحب الإندومي من الأسواق يأتي في إطار دور الهيئة القومية للغذاء، بعد التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت، خلال مراحل إنتاج السلعة الغذائية كافة، حتى الوصول إلى المستهلك النهائي.

تفاصيل سحب الإندومي من الأسواق

سحب الإندومي من الأسواق أشارت إليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء في بيان صحفي قالت فيه أنها تسحب عينات دورية لاختبارات معملية للمنتجات الغذائية المختلفة، من خلال رصدها لسلامة تلك المنتجات المطروحة في الأسواق بما فيها منتجات الشركات التي اعتمدتها الهيئة كمنشآت مدرجة بالقائمة البيضاء.

وبعد سحب الإندومي من الأسواق، وتحليل هذه العينات من قبل الهيئة للوقوف على سلامته، تبين لها ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي، وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي، لوجود نسبة من الافلات وكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي وفقًا للبيان الرسمي.

سحب 733340 كرتونة بنكهات مختلفة

وقالت القومية لسلامة الغذاء إنها سحبت 733340 كرتونة إندومي بنكهات مختلفة من الأسواق، وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن، وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير دون أكياس الشطة، مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.

ولفتت "سلامة الغذاء" إلى إنها أخطرت الشركة على الفور بضرورة سحب الإندومي من الأسواق، وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.