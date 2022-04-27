مسلسل مكتوب عليا الحلقة 25 .. «نيو لوك» لعائلة جلال أثناء هروبهم

أحداث مثيرة سيطرت على مسلسل مكتوب عليا الحلقة 25، في رحلة هروب «جلجل» مع عائلته بعد اتهامه في جريمة قتل، حيث يدور العمل في إطار تشويقي واجتماعي كوميدي، وهو الأمر الذي ساهم في جذب المشاهدين له، لاسيما أن المسلسل يُعرض أثناء تناول الإفطار بعد أذان المغرب.

هناء الشوربجي ضيف شرف مسلسل مكتوب عليا الحلقة 25

وظهرت الفنانة هناء الشوربجي بدور «ماما مزاجات» التي قامت بـ«نيو لوك» لعائلة جلجل، وذهبوا جميعاً للعمل في كوافير خاص بها.

ومن ناحية أخرى، ظهرت «روقة» التي تجسد دورها الفنانة أيتن عامر وهي نادمة على ما فعلته في «جلجل» خلال الفترة الماضية، وإجباره على أشياء رغماً عنه، وحاولت والدته «حنان سليمان» حماتها وخالتها أن تستعطفها تجاه ابنها، وأكدت أنها لازالت تحبه ولكنها تحاول تغيير الأمور.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا يدور في إطار تشويقي اجتماعي، وهو من بطولة أكرم حسني، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري «k media» بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.