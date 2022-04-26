ظهور هناء الشوربجي واستمرار هروب «جلجل» في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 25

بدأت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل مكتوب عليا، باستمرار هروب جلجل وبرفقته والده إحسان «إسماعيل فرغلي»، وصديقه سيد «محمود السيسي»، وخطيب شقيقته علاء «محمد طعيمة».

وينفعل إحسان على علاء ويصفعه على وجهه، بعد أن يكشف لجلجل أن علاء أجبره على الموافقة على الزواج من ابنته، بعد أن صوره في أحد «الكباريهات» وتهديده بالفيديو، فاضطر للموافقة على خطوبته من جيجي «هلا رشدي»، ثم يلقبه بنفس اللقب الذي يطلقه عليه جلجل وهو «اللطظ».

ندم أيتن عامر حول ما فعلته مع جلجل

وتندم روقه «أيتن عامر» على ما فعلته مع جلجل، وتحاول والدته «حنان سليمان» حماتها وخالتها، أن تستعطفها تجاه ابنها، في حين يجلس بدوي «عمرو عبدالجليل» مع والدته الباتعه «فردوس عبدالحميد»، ويتناقشا معًا حول تجارته الحرام في الآثار والمخدرات، ويحاول بدوي إقناعها بالعودة للعمل في الأمور الممنوعة، ولكنها تفكر في الأمر، وذلك خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 25.

تفاصيل مسلسل مكتوب عليا الحلقة 25

ويصحو جلجل من نومه فيجد مكتوبًا على يده كلمة «ماما مزاجات» فيحاول تفسير هذا اللغز، ويكتشف أن والده كان يعرف راقصة تدعى أم مزاجات فيطلب منه أن يذهبا إليها، وبالفعل يذهبا إليها وهي الفنانة القديرة هناء الشوربجي التي تحل ضيفة شرف على حلقة اليوم، ويكتشف جلجل أن لقب والده إحسان هو «الخواجه»، وتتخلى مزاجات عنهما، وترفض أن يقيما معها لحين حل مشكلتهما وظهور برائتهما من جريمة القتل، ولكنها تجد وتجعلهما يتنكرا في شخصيات جديدة، ويرتدي علاء «محمد طعيمة» ملابس امرأة ويعملون في كوافير.

ويفسد جلجل العمل في الكوافير ويتسبب في غضب الزبائن فتهدده هناء الشوربجي بطرده في حال مضايقة الزبائن، في حين يتقمص إحسان والد جلجل شخصية خواجه ويعاكس الزبائن، فتغضب منه مزاجات ولكنه يضحك عليها، في حين تعيش والدة جلجل وأخواته البنات حالة قلق شديد عليه لأنهم لا يعرفون أي معلومات عنه هو ومن معه، فيتصل علاء «محمد طعيمة» بشقيقة جلجل ليطمئنها.